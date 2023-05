Vice Media presenta istanza di fallimento per consentire la vendita a finanziatori tra cui Soros e Fortress

Un tempo leader nei media digitali, Vice Media Group ha presentato richiesta di protezione dalla bancarotta dopo anni di problemi finanziari.

Un consorzio di finanziatori di Vice, che comprende Fortress Investment, Soros Fund Management e Monroe Capital, sta cercando di acquisire l’azienda dopo la presentazione della domanda.

Il pioniere dei media digitali, un tempo valutato 5,7 miliardi di dollari e noto per siti come Vice e Motherboard, negli ultimi mesi ha effettuato ristrutturazioni e tagli di posti di lavoro in tutta la sua attività di informazione globale.

Il gruppo che si appresta ad acquistare la società fornirà 225 milioni di dollari sotto forma di offerta di credito per la maggior parte delle attività di Vice Media, ha annunciato lunedì la società, insieme a passività significative.