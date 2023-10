Vasle (Bce): “Considerare tutte le opzioni per il QT”

La Bce dovrebbe valutare tutte le alternative possibili per accelerare la riduzione del bilancio, secondo Bostjan Vasle, membro del Consiglio direttivo della Bce.

“Sono favorevole a iniziare un dibattito sui prossimi passi in merito al Quantitative Tightening”, ha affermato il funzionario sloveno durante un’intervista a Marrakech, in occasione dei meeting del Fondo Monetario Internazionale.

Vasle ha indicato che potrebbe essere più incline a considerare la vendita di titoli acquistati tramite il vecchio programma APP, piuttosto che interrompere prematuramente i reinvestimenti nell’ambito del PEPP.

Gli altri membri del Consiglio direttivo stanno monitorando attentamente i mercati e in particolare l’Italia. Gabriel Makhlouf ha affermato che lo spread terrà gli ufficiali in allerta, mentre Pierre Wunsch ha detto che tali movimenti non dovrebbero influenzare le discussioni sul QT. Boris Vujcic ha aggiunto che al momento non c’è bisogno di attivare lo strumento di crisi della BCE.

Infine, Vasle ha affermato che l’inflazione “sta diminuendo, ma l’incertezza sulle previsioni rimane alta, anche per il prossimo anno” e ha esortato i governi a intraprendere azioni di politica fiscale più mirate.