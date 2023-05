USA, Yellen: default del debito minaccia economia, Congresso chiamato ad agire

Il rischio di un default del debito negli Stati Uniti sta diventando sempre più concreto, poiché il tetto del debito è stato raggiunto e il Congresso non ha ancora provveduto ad alzarlo. Il Segretario al Tesoro, Janet Yellen, ha dichiarato che se un aumento del tetto del debito non verrà approvato entro giugno, si potrebbe assistere a una “catastrofe” economica e finanziaria. Senza un intervento, il governo federale non sarà più in grado di coprire le spese correnti, come salari, assistenza sociale e altri pagamenti, tra cui interessi e rimborsi sulle obbligazioni.

Attualmente, il limite del debito si aggira sui 31.400 miliardi di dollari, un tetto che era già stato raggiunto “tecnicamente” a gennaio. Tuttavia, grazie a delle manovre straordinarie adottate dal Tesoro, il limite è stato temporaneamente ampliato, permettendo al governo statunitense di guadagnare tempo. Tuttavia, il rischio di un default del debito a giugno rimane concreto se il Congresso non interverrà per alzare o sospendere il limite del debito.