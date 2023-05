Usa, speaker McCarthy: non ci sarà default sul debito

Il presidente della Camera Kevin McCarthy ha dichiarato in un’intervista che non pensa che gli Stati Uniti andranno in default sul debito, mentre continuano le tensioni sui negoziati per il tetto del debito.

“Penso che alla fine della giornata non ci sarà un default sul debito”, ha detto McCarthy a “Squawk Box” della CNBC mercoledì mattina.

McCarthy si è astenuto dal dichiararsi ottimista sullo stato delle trattative, ma si è detto incoraggiato dalla disponibilità del Presidente Joe Biden a negoziare. Martedì scorso Biden ha dichiarato che avrebbe interrotto il suo viaggio in Asia per impegnarsi ulteriormente nelle trattative sul limite del debito.