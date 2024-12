Usa: rischio shutdown dopo voto contrario Camera a disegno legge

La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha bocciato un disegno di legge appoggiato da Donald Trump, con il voto contrario di molti repubblicani, lasciando gli Usa esposti al rischio di incorrere in uno shutdown proprio prima del Natale.

Il voto ha messo a nudo le divisioni nel Partito Repubblicano di Trump che potrebbero riemergere l’anno prossimo quando controlleranno la Casa Bianca ed entrambe le camere del Congresso.

Trump aveva esercitato pressioni sui legislatori affinché risolvessero le questioni in sospeso prima del suo insediamento, il 20 gennaio, ma i membri del fianco destro del partito hanno rifiutato di sostenere un pacchetto che avrebbe aumentato la spesa e aperto la strada a un piano per incrementare ulteriormente il debito federale.

Il pacchetto è fallito con un voto di 174-235. Un precedente accordo bipartisan è stato annullato dopo che Trump ed Elon Musk si sono espressi contro di esso mercoledì.

Il finanziamento del governo è in scadenza oggi a mezzanotte. Se i legislatori non riescono ad estendere il termine, il governo degli Stati Uniti inizierà una chiusura parziale che interromperà il finanziamento per tutto, dall’esecuzione delle leggi sull’immigrazione ai parchi nazionali, oltre agli stipendi di più di 2 milioni di lavoratori federali.

L’Amministrazione per la Sicurezza dei Trasporti degli Stati Uniti ha avvertito che i viaggiatori durante la stagione delle vacanze potrebbero affrontare lunghe code agli aeroporti.

“Il Congresso deve eliminare, o estendere fino al 2029, il ridicolo Tetto del Debito. Senza questo, non dovremmo mai fare un accordo,” ha detto Trump in un post su Truth Social poche ore dopo il fallimento del disegno di legge.