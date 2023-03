Usa, report Adp: +242 mila buste paga nel settore privato a febbraio (consensus 200 mila)

A febbraio, le aziende statunitensi hanno creato più posti di lavoro del previsto, sottolinearndo la persistente domanda di manodopera che continua a generare pressioni al rialzo sui salari.

Le nuove buste paga nel settore privato sono 242.000, dopo l’aumento di 119.000 di gennaio (rivisto da 106 mila), secondo i dati diffusi dall’ADP Research Institute. La stima mediana degli analisti interpellati da Bloomberg prevedeva un incremento più contenuto, pari a 200.000 unità. L’aumento è stato trainato dalle assunzioni nel tempo libero e nell’ospitalità, oltre che nelle attività finanziarie.

I dati dipingono un quadro ancora teso per il mercato del lavoro, nonostante gli sforzi della Fed per raffreddare la crescita dei salari e quindi l’inflazione. Cresce l’attesa per il job report in uscita venerdì, anche alla luce delle dichiarazioni di ieri di Jerome Powell, numero uno della banca centrale americana, che ha aperto a nuovi rialzi dei tassi di 50 punti base e ad un tasso terminale più elevato di quanto previsto in precedenza.