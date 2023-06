Usa: produttività in calo nel 1° trimestre 2023

Nel primo trimestre del 2023, la produttività nel settore non agricolo degli Stati Uniti ha registrato un calo del 2,1%, un dato più positivo rispetto al -2,7% della stima preliminare e al +1,7% del trimestre precedente. Le attese erano di un calo del 2,7%, ma il risultato ha sorpreso positivamente. La produzione, infatti, è cresciuta dello 0,5% e le ore lavorate hanno registrato un incremento del 2,6%.

Il Bureau of Labour Statistics (BLS) americano ha rivelato che il costo per unità di lavoro nel settore non agricolo è aumentato del 4,2% nel 1° trimestre del 2023. Questo dato è superiore sia al dato preliminare (+6,3%) che al consensus (+6,3%). Nel trimestre precedente, si era registrata una crescita del 3,2% per il costo per unità di lavoro.