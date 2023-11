USA, ordini industria in crescita a settembre 2023

Il settore industriale degli Stati Uniti ha registrato nel settembre 2023 un incremento degli ordini superiore alle aspettative. Questa crescita è stata rilevata dal Department of Commerce del Bureau of the Census, l’organo governativo che si occupa di raccogliere e analizzare le statistiche economiche del paese.

Gli ordini all’industria hanno manifestato un’ottima performance, con un aumento del 2,8%. Questo dato si contrappone positivamente al +1% registrato nel mese precedente, che era stato inizialmente stimato a +1,2% prima di essere rivisto.