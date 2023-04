Usa: nel primo trimestre vendite auto destinate ad aumentare

Secondo gli analisti, le vendite di auto negli Stati Uniti dovrebbero aumentare per il secondo trimestre consecutivo, grazie alla capacità delle case automobilistiche di consegnare ai concessionari un maggior numero di veicoli nei tempi previsti. La produzione di veicoli è stata colpita dopo che la pandemia ha interrotto la fornitura di chip per semiconduttori e altre materie prime, danneggiando la capacità delle case automobilistiche di soddisfare l’aumento della domanda di mobilità personale. Da allora le aziende stanno tentando di recuperare terreno, mentre gli intoppi della catena di approvvigionamento si stanno gradualmente attenuando. Secondo gli analisti, però, l’aumento dei tassi di interesse e i timori di una recessione potrebbero giocare a sfavore di un settore in cui la maggior parte degli acquisti di veicoli è finanziata con prestiti. “I consumatori si trovano ad affrontare l’incertezza del credito, poiché il rapido aumento dei tassi di interesse ha creato barriere all’ingresso anche per gli acquirenti più qualificati”, ha dichiarato Jessica Caldwell, direttore esecutivo del settore insights della società di ricerche automobilistiche Edmunds come riporta Reuters. Il gigante di Detroit, General Motors ha dichiarato all’inizio dell’anno che avrebbe fermato la produzione del suo stabilimento in Indiana per due settimane per gestire le scorte. Secondo il consulente Cox Automotive, la casa automobilistica dovrebbe registrare un aumento del 15% nelle vendite del primo trimestre negli Stati Uniti, mentre le vendite della rivale giapponese Toyota dovrebbero calare di quasi il 10% quando verranno pubblicati i dati a partire da lunedì.

Edmunds prevede che nel trimestre fino a marzo saranno vendute negli Stati Uniti complessivamente 3.502.324 nuove auto e camion, un numero superiore a quello dello scorso anno, ma in calo dell’1,8% rispetto al quarto trimestre.