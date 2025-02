USA, l’indice manifatturiero Empire State di New York torna positivo a febbraio 2025

Nel mese di febbraio 2025 l’indice manifatturiero Empire State di New York ha segnato un notevole miglioramento, portandosi a +5,70 punti rispetto ai -12,60 punti registrati a gennaio. Questo incremento ha superato le aspettative degli analisti, che prevedevano un miglioramento fino a -1,9 punti.

L’indice è un indicatore chiave delle condizioni del settore manifatturiero nel distretto di New York. Un valore sopra lo zero indica che la maggior parte delle aziende sta sperimentando un miglioramento delle condizioni. Tra le varie componenti dell’indice, quella relativa ai nuovi ordini è aumentata di venti punti, raggiungendo +11,4, mentre la componente delle consegne è salita di sedici punti, arrivando a +14,2. Anche le scorte hanno mantenuto un valore positivo, attestandosi a +8,7 punti.

L’andamento positivo dell’indice manifatturiero Empire State è un segnale incoraggiante per l’economia del distretto di New York, indicando un potenziale ritorno alla crescita e alla stabilità per le imprese locali.