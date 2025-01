USA, lieve aumento delle richieste di mutui nell’ultima settimana

Le richieste di mutui negli Stati Uniti hanno registrato un lieve aumento, sostenuto da un modesto calo dei tassi d’interesse. I tassi, che la settimana precedente avevano raggiunto i massimi livelli da maggio, hanno visto una leggera flessione, favorendo un incremento delle richieste. Nella settimana che si è conclusa il 17 gennaio, le richieste totali di mutui sono aumentate dello 0,1% rispetto alla settimana precedente, come riportato dalla Mortgage Bankers Association.

Il tasso d’interesse medio per un mutuo a tasso fisso a 30 anni è sceso dal 7,09% al 7,02%, un calo che ha contribuito a stimolare il mercato. Tuttavia, le domande per il rifinanziamento dei mutui, che sono maggiormente influenzate dalle variazioni settimanali dei tassi, hanno subito una diminuzione del 2,9%. Al contrario, le richieste di mutui per l’acquisto di una casa hanno mostrato un incremento dello 0,6% rispetto alla settimana precedente.