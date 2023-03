Usa: ISM Servizi febbraio conferma solidità del settore (55,1 punti)

Il settore terziario statunitense si è espanso in misura maggiore alle attese nel mese di febbraio, sostenuto dalla forte domanda e dall’aumento delle assunzioni.

L’indice ISM servizi è rimasto sostanzialmente invariato a 55,1 punti (dai 55,2 di gennaio), battendo il consensus degli analisti indicato da Bloomberg (54,5 punti) e rimanendo ben al di sopra della soglia dei 50 punti che separa espansione e contrazione.

L’indicatore conferma la tendenza rilevata nel primo mese dell’anno, dopo il calo di dicembre, e si somma alla serie di segnali di solidità dell’economia statunitense. Segnali non particolarmente graditi alla Federal Reserve, in quanto rischiano di accentuare le pressioni al rialzo sui salari e sui prezzi, vanificando gli sforzi della politica monetaria per riportare l’inflazione verso il target del 2%.