Usa: inflazione torna a salire a marzo, PCE core a +4,6%

Nonostante un anno di aumenti dei tassi d’interesse, l’inflazione è aumentata di nuovo a marzo, secondo i dati economici pubblicati venerdì che la Federal Reserve osserva con attenzione.

L’indice dei prezzi della spesa per consumi personali, esclusi cibo ed energia, è aumentato dello 0,3% nel mese, in linea con le stime del Dow Jones. Su base annua, il cosiddetto PCE core è aumentato del 4,6%, leggermente superiore alle aspettative del 4,5% e in calo di 0,1 punti percentuali rispetto a un mese fa.

Includendo le componenti volatili di cibo ed energia, anche il PCE headline è aumentato dello 0,1% nel mese, pari a un incremento annuale del 4,2%, in calo rispetto al 5,1% di febbraio. Questa misura ha raggiunto un picco di circa il 7% nel giugno 2022, il livello più alto dal dicembre 1981.

In un’altra misura chiave dell’inflazione, l’indice del costo dell’occupazione è aumentato dell’1,2% nel primo trimestre, superando la stima dell’1%.