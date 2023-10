Usa: fiducia dei consumatori cala ulteriormente a ottobre

La fiducia dei consumatori statunitensi è diminuita per il terzo mese consecutivo in ottobre, a causa delle persistenti preoccupazioni per l’inflazione, l’aumento dei costi di finanziamento e il contesto politico, secondo un sondaggio condotto martedì.

Il Conference Board ha dichiarato che l’indice di fiducia dei consumatori è sceso a 102,6 questo mese rispetto al 104,3 di settembre, rivisto al rialzo. Gli economisti interpellati da Reuters avevano previsto che l’indice sarebbe sceso a 100,0 dal 103,0 precedentemente riportato.