Usa: fiducia consumatori in crescita a ottobre (70,5 punti)

Il sentiment dei consumatori negli Stati Uniti ha registrato un incremento significativo nel mese di ottobre, raggiungendo il livello più alto degli ultimi sei mesi. Questo miglioramento è stato alimentato da una percezione più ottimistica delle condizioni di acquisto, grazie anche a costi di finanziamento più accessibili. Secondo i dati rilasciati dall’Università del Michigan, l’indice finale di ottobre è salito a 70,5 punti, rispetto a 70,1 del mese precedente, mentre la lettura preliminare era pari a 68,9.

I consumatori prevedono che i prezzi aumenteranno a un tasso annuo del 2,7% nel prossimo anno, in linea con il mese precedente. Inoltre, si aspettano che l’inflazione si attesti in media al 3% nei prossimi cinque-dieci anni, in lieve calo rispetto al 3,1% di settembre.

L’indicatore relativo alle condizioni di acquisto per beni durevoli ha raggiunto un massimo di quattro mesi, con oltre la metà dei consumatori che prevedono ulteriori riduzioni dei tassi di interesse nel prossimo anno. Questo suggerisce che la spesa dei consumatori continuerà a sostenere l’economia.

Tuttavia, i consumatori a basso reddito continuano a prevedere una crescita dei salari inferiore rispetto a coloro che guadagnano di più. Anche le imminenti elezioni presidenziali negli Stati Uniti, previste tra meno di due settimane, stanno influenzando le aspettative.

L’indicatore delle condizioni attuali è salito sul massimo da quattro mesi a 64,9 punti, mentre la misura delle aspettative è scesa leggermente (74,1).