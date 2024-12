Usa, da report Adp occupazione novembre 146mila nuovi impieghi

Le aziende statunitensi hanno creato 146.000 posti di lavoro a novembre, rispetto a 150 mila previsti e 184 mila di ottobre (rivisti al ribasso). Il mercato del lavoro continua a fornire segnali di solidità e resilienza, malgrado un rallentamento.

I dati suggeriscono una persistente domanda di lavoratori, nonostante le continue pressioni sui prezzi e i costi di finanziamento elevati. Questa è una buona notizia per i funzionari della Federal Reserve, che non considerano più il mercato del lavoro come una fonte di inflazione e sono ora concentrati sul preservare le opportunità di impiego.