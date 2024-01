USA: Biden condona circa 5 miliardi di dollari di prestito studentesco

L’amministrazione Biden ha annunciato venerdì che condonerà 4,9 miliardi di dollari di debito studentesco a 73.600 mutuatari.

Lo sgravio è il risultato delle correzioni apportate dal Dipartimento dell’Istruzione degli Stati Uniti ai piani di rimborso basati sul reddito e al programma di cancellazione dei prestiti per il servizio pubblico.

“L’amministrazione Biden-Harris ha lavorato incessantemente per sistemare il sistema di prestiti studenteschi del nostro Paese e per risolvere gli inutili ostacoli e le imprecisioni amministrative che, in passato, impedivano ai mutuatari di ottenere il condono del debito studentesco che meritavano”, ha dichiarato in un comunicato il Segretario all’Istruzione Miguel Cardona.