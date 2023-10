USA: aziende zombie dichiarano bancarotta mentre la Fed si impegna ad aumentare i tassi

Negli Stati Uniti, 516 aziende quotate in borsa hanno presentato istanza di fallimento da gennaio a settembre 2023. Molte di queste aziende sono sopravvissute per diversi anni con un debito crescente e vendite in ritardo.

La quota di imprese “zombie” è aumentata nel tempo”, ha dichiarato Bruno Albuquerque, economista del Fondo Monetario Internazionale. “Questo ha effetti negativi sulle imprese sane che competono nello stesso settore”.