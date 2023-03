USA: a febbraio indice Fed Chicago in flessione

A febbraio l’Indice Cfnai segna -0,19 contro il precedente +0,23. L’Indice dell’attività nazionale della Fed di Chicago è un indicatore economico mensile pubblicato dalla Federal Reserve Bank di Chicago, progettato per fornire una misura completa e tempestiva dello stato di salute generale dell’economia statunitense, aggregando i dati economici già pubblicati.

Il CFNAI è una media ponderata di 85 diversi indicatori economici, raggruppati in quattro grandi categorie: produzione e reddito, occupazione, consumi personali e abitazioni, vendite, ordini e scorte. L’indice è costruito in modo tale che una lettura pari a zero indica che l’economia statunitense sta aumentando al suo tasso di crescita tendenziale storico, mentre letture positive indicano che l’economia sta crescendo al di sopra del trend e letture negative indicano che l’economia sta crescendo al di sotto del trend.