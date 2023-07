US Bancorp: delude outlook margine di interesse

US Bancorp ha previsto un margine di interesse per l’anno finanziario in corso al di sotto delle stime degli analisti. L’indicatore dovrebbe oscillare tra i 17,5 miliardi e i 18,0 miliardi di dollari, rispetto al dato medio pari 18,1 miliardi atteso, secondo i dati di Refinitiv.

Il tutto, nonostante un forte incremento dei tassi d’interesse da parte della Federal Reserve, che ha portato a un significativo aumento degli interessi attivi incassati sui prestiti. Il NII della banca per il trimestre concluso il 30 giugno è salito a 4,45 miliardi di dollari, rispetto ai 3,46 miliardi di dollari dell’anno precedente.

US Bancorp ha riportato un utile per azione di $1,12, in linea con le aspettative degli analisti. Tuttavia, i depositi medi totali sono stati di $497,27 miliardi, in calo del 2,6% rispetto al trimestre precedente ma in aumento del 9% rispetto all’anno precedente. La banca ha inoltre accantonato $821 milioni per crediti in sofferenza, rispetto ai $311 milioni dell’anno precedente.