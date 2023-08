Ups, utile in calo del 21% nel secondo trimestre

Il colosso americano della logistica Ups ha chiuso il secondo trimestre dell’anno con un utile operativo di 2,8 miliardi di dollari, in contrazione del 21,4% rispetto allo stesso periodo del 2022 e in calo del 18,4% su base adjusted.

I ricavi sono calati del 10,9% a 22,1 miliardi di euro. L’utile per azione adjusted è sceso del 22,8% a 2,54 dollari per azione.

Il gruppo di Atlanta ha rivisto al ribasso le stime su ricavi e marginalità per il trimestre in corso per riflettere l’impatto derivante dall’accordo preliminare raggiunto con International Brotherhood of Teamsters, il sindacato che rappresenta circa 330mila lavoratori negli Stati Uniti e che verrà sottoposto in agosto al voto dei dipendenti.

La guidance relativa al 2023 ora prevede di circa 93 miliardi di dollari di ricavi, in calo rispetto alla stima precedente di 97 miliardi di ricavi. A Il titolo segna un -1% durante le contrattazioni a Wall Street.