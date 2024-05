Ups rafforza la rete degli Ups Access Point in Italia

La società di logistica Ups ha annunciato il suo obiettivo di rafforzare la rete degli Ups Access Point in Italia, superando la soglia dei 5mila punti di consegna e ritiro. Questo sviluppo viene promosso in risposta alla crescita esponenziale dell’e-commerce e alle crescenti esigenze di convenienza e sostenibilità espresse dai consumatori. L’ambizione è quella di raggiungere le 6mila sedi entro la fine del 2024, una mossa che si inserisce all’interno di un più ampio piano di ampliamento della rete capillare di punti di accesso in tutta Europa, che attualmente conta oltre 38mila location.

Questi punti di ritiro alternativi al domicilio privato giocano un ruolo fondamentale nel ridurre le emissioni di CO2 associate all’ultimo miglio delle consegne, con una riduzione stimata fino al 33% rispetto ai metodi tradizionali. Tale iniziativa rispecchia l’impegno di Ups nel soddisfare le richieste di un numero sempre maggiore di consumatori attenti all’ambiente, dei quali più del 60% esprime un forte interesse verso metodi di consegna eco-compatibili. Inoltre, il 27% dei consumatori intervistati ha dichiarato che abbandonerebbe un rivenditore che non riesce a garantire opzioni di consegna sostenibili, mentre il 25% sconsiglierebbe attivamente tali rivenditori.