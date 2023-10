Unipol non acquisterà altre azioni di Banca Popolare di Sondrio nei prossimi 6 mesi

Unipol non prevede di aumentare la sua quota di azioni in Banca Popolare di Sondrio nel prossimo semestre. Questa decisione è stata resa nota attraverso una comunicazione inviata alla CONSOB. La partecipazione dell’istituto lombardo rilevata da Unipol è salita dal 9,5% al 19,7% grazie ad una procedura di reverse accelerated bookbuilding.

Unipol non ha intenzione di intervenire sugli organi amministrativi o di controllo attualmente in carica presso Banca Popolare di Sondrio. Questo significa che non verranno proposte integrazioni o revoche degli stessi in tempi brevi.

Unipol, tuttavia, non esclude la possibilità di proporre propri candidati per la scadenza naturale degli organi amministrativi o di controllo. Questa decisione verrà valutata in base alle necessità e alle opportunità che si presenteranno nel futuro.