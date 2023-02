Union Bancaire Privée amplia la sua offerta nel campo degli alternativi, stretta partnership con Brigade Capital Management

Oggi Union Bancaire Privée (UBP) amplia ulteriormente la propria offerta nel segmento credit alternative con il lancio del fondo U Access (IRL) Brigade Credit Long/Short UCITS in collaborazione con Brigade Capital Management, leader globale specializzato in strategie incentrate sul credito.

Nel dettaglio, il fondo persegue una strategia long/short sul credito, è stato lanciato nel settembre 2022 e ha quasi 100 milioni di dollari in gestione. U Access (IRL) Brigade Credit Long/Short UCITS punta alla crescita a lungo termine del capitale in tutti i contesti di mercato.

Il fondo attua una strategia di credito long/short che combina la selezione fondamentale dei titoli di credito con il credito strutturato e integra un approccio attivo alla copertura del portafoglio per mitigare il rischio di mercato e di default.

Il fondo in questione è gestito dal team di investimento di Brigade, che comprende 33 analisti settoriali e 12 specialisti di credito strutturato.

Nel commentare il lancio, Nicolas Faller, Co-CEO Asset Management di UBP, ha dichiarato: “Siamo entrati in un nuovo contesto di mercato che dovrebbe riportare gli alternativi, e in particolare le strategie di credito alternative, in primo piano nell’asset allocation degli investitori. Siamo entusiasti di collaborare con Brigade, riconosciuto operatore istituzionale nel segmento del credito, per quest’ultimo ampliamento della nostra offerta negli investimenti alternativi. La vasta esperienza di Brigade nel credito fondamentale e strutturato e l’approccio d’investimento innovativo del team aggiungeranno un valore considerevole alle nostre expertise su questa classe di asset.”

UBP è un pioniere degli investimenti alternativi ed è uno dei principali operatori del settore in Europa con AUM in questa classe di asset per 16 miliardi di dollari.

Questo nuovo fondo amplia la piattaforma UCITS dedicata agli alternativi di UBP che raccoglie le migliori strategie degli operatori di mercato per offrire ai clienti un’ampia gamma di soluzioni d’investimento che si adattino ai loro obiettivi.

Gli altri fondi disponibili su questa piattaforma includono:

U Access (IRL) Trend Macro: una strategia discrezionale global macro che impiega approfondite tecniche di analisi fondamentale per capitalizzare le tendenze dei mercati sviluppati ed emergenti attraverso l’investimento in una gamma di mercati e strumenti liquidi (reddito fisso, valute, credito, indici azionari).

U Access (IRL) Cheyne Arbitrage UCITS: una strategia di arbitraggio azionario che combina una componente core di rendimento (merger arbitrage) e una opportunistica (mixed arbitrage), entrambe decorrelate. Gestito con un basso beta di mercato, il fondo offre un’esposizione non correlata alle classi di asset tradizionali.

U Access (IRL) GCA Credit Long/Short UCITS, una strategia long/short a gestione attiva con un focus sul credito corporate che si avvale di un processo di ricerca fondamentale che conta su un database creato in decenni di lavoro e su un team di ricerca ben rodato, con un’esperienza media di 20 anni.

U Access (IRL) Shannon River UCITS, una strategia azionaria long/short che alloca il capitale in modo opportunistico e dinamico tra i titoli dei settori legati alla tecnologia. Si tratta principalmente di aree in cui si sono verificati cambiamenti tecnologici dirompenti, come la proprietà intellettuale, i software, i media, l’intrattenimento, le attrezzature, la connettività e la logistica.

U Access (IRL) Campbell Absolute Return UCITS, una strategia sistematica a rendimento assoluto che mira a generare rendimenti corretti per il rischio non correlati e attraenti. La strategia è stata sviluppata per decenni da uno dei pionieri del settore. Opera principalmente su indici azionari, valute, credito e cash equity, ha un’esposizione limitata al reddito fisso e non presenta esposizione alle materie prime.

U Access (IRL) Bain Capital Global Equity LS Responsible UCITS integra le considerazioni ESG nel suo processo d'investimento. La strategia applica un approccio di mercato privato ai mercati pubblici su un orizzonte temporale intermedio per migliorare la prevedibilità e la generazione di alfa, concentrandosi su quattro settori verticali: Finanziario, TMT, Sanitario e Consumi.