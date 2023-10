Unieuro: acquista Covercare per 60 mln e si rafforza nei servizi

Unieuro ha sottoscritto un contratto per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Covercare, attiva nella riparazione di telefoni cellulari, di altri dispositivi portatili e di elettrodomestici, oltre che nell’installazione di climatizzatori e caldaie e nei servizi di Assistenza per la Casa.

L’acquisizione è in linea con il Piano “Beyond Omni-Journey” di Unieuro, e, in particolare, accelera fortemente l’esecuzione della strategia di crescita nell’ambito dei servizi ed è coerente con le linee guida in ambito di M&A.

L’operazione consentirà a Unieuro di estendere il presidio nella catena del valore in segmenti di mercato a maggiore redditività, in crescita e fortemente sinergici con il proprio core business, ampliando il perimetro dei servizi offerti ai clienti finali, anche in ottica di sostenibilità.

Covercare ha realizzato una crescita dei ricavi pari a oltre il 30% negli ultimi cinque anni, grazie allo sviluppo del business con i clienti storici e alla progressiva estensione della propria offerta commerciale a nuove aree di attività. Il Gruppo Covercare ha conseguito un fatturato di 58,7 milioni, un Ebitda di 10,8 milioni (Ebitda margin del 18,4%) e un utile netto di 6,0 milioni nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

Il prezzo di acquisto per il 100% del capitale sociale è fissato in 60 milioni di euro, oltre alla posizione finanziaria netta positiva (cassa) al closing e ad un potenziale earn-out, fino ad un massimo di 10 milioni, da corrispondere al raggiungimento di uno specifico obiettivo di redditività in termini di Ebitda nell’esercizio 2025/26.

Il multiplo implicito EV/Ebitda Adj 2022 della transazione è pari a 5,6x (ovvero 6,4x, includendo l’earn-out), senza tenere conto delle potenziali sinergie. È attesa una significativa creazione di valore nel medio termine, anche per effetto delle sinergie commerciali.

Il perfezionamento dell’operazione è comunque subordinato al verificarsi, entro e non oltre il 30 aprile 2024, dell’ottenimento delle autorizzazioni necessarie ai sensi e per gli effetti della disciplina Antitrust applicabile.