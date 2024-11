UniCredit: trimestrale migliore delle attese e revisione guidance 2024. La reazione del titolo

Titolo UniCredit sotto osservazione in Borsa dopo la trimestrale migliore delle attese e la nuova guidance. Il titolo del gruppo bancario guidato da Orcel sale dello 0,7% a 43,14 euro, limando i guadagni visti in avvio.

Nel dettaglio, la banca ha chiuso il terzo trimestre 2024 con un utile netto di 2,51 miliardi di euro, ampiamente superiore rispetto agli 2,27 miliardi del consensus degli analisti. I profitti risultano in rialzo dell’8,2 per cento rispetto all’anno precedente. Nel periodo in esame i ricavi netti sono stati pari a 6 miliardi, in aumento del 2,6% anno su anno, sostenuti da un margine di interesse stabile in area 3,6 miliardi, 1,9 miliardi di commissioni (+8,5%) e 165 milioni di accantonamenti per perdite su crediti. Il consensus indicava ricavi trimestrali a 5,93 miliardi, margine d’interesse netto a 3,5 miliardi e commissioni nette a 1,95 miliardi.

Rivista al rialzo la guidance 2024, con un utile netto atteso oltre 9 miliardi di euro dalla precedente di superiore a 8,5 miliardi. La guidance sui ricavi netti è stata incrementata a circa 24 miliardi rispetto alla precedente stima superiore a 23 miliardi. Incrementata anche la quota di accantonamento del dividendo sull’utile netto al 50% dall’attuale 40% a partire dal 2025.