Unicredit sottoscrive ulteriori strumenti e aumenta posizione in Commerzbank al 28%

Unicredit ha sottoscritto nuovi strumenti finanziari relativi a Commerzbank, in linea con il target dichiarato di salire al 29,9% nel capitale della banca tedesca.

La posizione di Unicredit ammonta ora a circa il 28%, di cui il 9,5% detenuto direttamente e il 18,5% attraverso derivati.

L’istituto guidato da Orcel ha presentato la documentazione necessaria per acquisire una quota di Commerzbank superiore al 10% e fino al 29,9%. L’iter di autorizzazione è attivo e i colloqui con le autorità sono in corso.

Il prezzo medio di ingresso di Unicredit per l’intera posizione è inferiore alle quotazioni attuali e l’esposizione economica è quasi interamente coperta.

Unicredit ritiene che in Commerzbank vi sia un significativo valore da consolidare. In ogni caso, al momento rimane un investimento e non ha alcun impatto sull’offerta per Banco Bpm.