UniCredit S.p.A conferma l’acquisto dell’8,9781% di Alpha Services and Holdings. Il prezzo

UniCredit ha confermato l’acquisto del 8,9781% del capitale sociale di Alpha Services and Holdings S.A in Grecia da HFSF al prezzo di 1,39 Euro per azione.

La banca italiana guidata dal ceo Andrea Orcel ha precisato che il prezzo implica un premio del 9,4% rispetto al prezzo “ante annuncio” registrato sulla borsa di Atene alla chiusura del 20 ottobre 2023 ed uno sconto dello 0,4% rispetto al prezzo registrato sulla borsa di Atene alla chiusura del 10 novembre 2023.

L’acquisto di questa partecipazione di minoranza in Alpha Services and Holdings S.A, ha aggiunto UniCredit, rientra nella partnership di lungo termine con Alpha Services and Holdings S.A in Grecia e Romania come comunicato in data 23 ottobre 2023.