UniCredit, Padoan: stress test? Come andare dal dentista

Gli stress test sono utili ma e’ come andare dal dentista, e’ utile ma non ci piace”.

Così il presidente di UniCredit, Pier Carlo Padoan, intervenendo alla tavola rotonda organizzata da Algebris Investments.

“Il mondo in cui viviamo oggi e’ un mondo in cui i rischi si moltiplicano e interagiscono fra di loro e per questo e’ importante che board e management interagiscano per permettere alle banche di essere pronte ad affrontare nuovi rischi”.