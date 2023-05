UniCredit, Orcel su trimestrale record e dividendi: ‘Risultati eccellenti, maggiore distribuzione agli azionisti’

Così Andrea Orcel, Amministratore Delegato di UniCredit, ha commentato la trimestrale della banca, appena diffusa.

Piazza Gae Aulenti ha reso noto di aver concluso il primo trimestre del 2023 con uno “straordinario utile netto di €2,1 miliardi, RoTE2 al 20,4% e €3,4 miliardi di capitale generato organicamente”.

“Per il nono trimestre consecutivo UniCredit ha conseguito risultati finanziari eccellenti – ha detto Andrea Orcel, in base a quanto emerge dal comunicato della banca – migliorando il livello di redditività e la distribuzione grazie alla capacità di sprigionare il valore intrinseco del Gruppo”.

“L’utile netto record del primo trimestre pari a €2,1 miliardi – ha fatto notare Orcel – è stato ottenuto grazie a una crescita a doppia cifra dei ricavi netti, sostenuta da un margine di interesse estremamente forte e da un’ulteriore riduzione dei costi, che ha generato una leva operativa positiva”.

Inoltre, ha continuato l’AD di UniCredit Andrea Orcel, “abbiamo continuato a generare organicamente un’elevata quantità di capitale che ci ha permesso di essere tra i leader del settore con un CET1 ratio del 16,05%, già considerando l’intera distribuzione relativa al 2022 di €5,25 miliardi e il dividendo per cassa accantonato nel primo trimestre pari a €0,7 miliardi”.

“Il nostro profilo di liquidità è solido e la qualità delle attività in portafoglio è elevata. Il miglioramento delle prospettive macroeconomiche e dei tassi d’interesse, il positivo andamento del business, la nostra trasformazione in atto e le rafforzate linee di difesa ci hanno permesso di aumentare la guidance per il 2023 sulle principali metriche”.

Orcel ha sottolineato di conseguenza che “prevediamo un utile netto oltre i €6,5 miliardi e una maggiore distribuzione agli azionisti di almeno €5,75 miliardi”.