UniCredit: fusione in Romania e partnership in Grecia con Alpha Services and Holdings

UniCredit e Alpha Services and Holdings, controllante al 100% di Alpha Bank, hanno firmato un term-sheet vincolante per la creazione di una partnership strategica in Romania e in Grecia.

La fusione di UniCredit Romania con Alpha Bank Romania darà vita alla terza banca per totale attivi nel mercato locale, con una quota di mercato complessiva del 12% per totale attivi. La fusione unisce due franchise complementari in un paese in forte crescita, dove UniCredit Romania e Alpha Bank Romania hanno una forte presenza nei segmenti corporate e retail.

Il completamento dell’operazione è previsto nel 2024, subordinatamente alla due diligence, all’approvazione degli organi societari competenti e a tutte le necessarie autorizzazioni regolamentari e normative, anche in materia di antitrust.

Al completamento dell’operazione, Alpha Bank manterrà il 9,9% del capitale sociale dell’entità risultante e riceverà un corrispettivo in contanti di euro 300 milioni. Tale corrispettivo, se necessario, sarà soggetto a eventuali aggiustamenti relativi alla qualità del credito al termine della due diligence

La partnership prevede inoltre l’implementazione di una partnership commerciale in Grecia per distribuire prodotti di asset management e unit-linked di UniCredit ai 3,5 milioni di clienti di Alpha Bank e la creazione di una joint venture nel settore dei prodotti di investimento assicurativo e pensionistici, con UniCredit che diventa azionista al 51% di AlphaLife.

Nell’ambito dell’accordo, è prevista un’offerta di acquisto da parte di UniCredit di tutte le azioni di Alpha Services and Holdings detenute da Hellenic Financial Stability Fund (HFSF).