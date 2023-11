UniCredit: azioni straordinarie in soccorso delle zone alluvionate in Toscana

UniCredit scende in campo a sostegno delle aree toscane più duramente colpite dal recente maltempo. Interventi straordinari sono stati attuati per assistere sia i cittadini che le imprese che hanno riscontrato danni significativi a seguito degli eventi alluvionali. Questi interventi sono stati particolarmente focalizzati nelle aree di Prato, Firenze, Pistoia, Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara.

Tra le varie iniziative si segnala una moratoria di 12 mesi sui pagamenti dei mutui ipotecari e chirografari per le imprese con sede legale o operativa nelle regioni afflitte dal maltempo. Inoltre, la moratoria si estende a tutti i clienti privati titolari di mutui ipotecari residenti nelle aree danneggiate. In aggiunta, UniCredit offre un prestito con condizioni speciali per i clienti privati residenti nei Comuni colpiti dalle alluvioni. È stato anche introdotto un “Pacchetto nuovo credito alle imprese”, che comprende una linea di finanziamenti chirografari e ipotecari con condizioni speciali, destinata alle imprese clienti con sede legale o operativa nei comuni interessati.