Unicredit: avvia prima tranche buyback 2023

UniCredit ha definito le modalità per l’esecuzione della prima tranche del programma di acquisto di azioni proprie 2023, per un ammontare massimo pari a 2,5 miliardi di euro e per un numero di azioni non superiore a 160.000.000.

Gli acquisti saranno avviati oggi, 30 ottobre 2023 e si prevede che possano concludersi indicativamente entro il mese di marzo 2024.

La Tranche è stata autorizzata dalla Bce e dall’Assemblea degli Azionisti della Società tenutasi in data 27 ottobre 2023.

UniCredit ha conferito incarico a Goldman Sachs International in qualità di intermediario terzo abilitato.

Le azioni acquistate verranno successivamente, annullate in esecuzione della delibera della predetta Assemblea.