UniCredit ha annunciato che eserciterà l’opzione di rimborso integrale di un bond senior da 100 milioni (scadenza 14 novembre 2036, Isin IT0005571051) in via anticipata al 14 novembre 2024. “Il rimborso anticipato dei titoli avverrà alla pari, insieme agli interessi maturati e non corrisposti. Gli interessi cesseranno di maturare alla data di rimborso opzionale”, si legge in un comunicato.