UK: vendite al dettaglio calano oltre le aspettative a ottobre

Le vendite al dettaglio nel Regno Unito hanno subito un calo maggiore delle attese nel mese di ottobre, poiché i consumatori hanno ridotto le spese in attesa del primo bilancio del governo laburista. Il volume delle merci vendute nei negozi e online è diminuito dello 0,7% su base mensile. Gli economisti si aspettavano una riduzione dello 0,3%, rispetto a un aumento dello 0,3% registrato a settembre.

“Le vendite al dettaglio sono diminuite in ottobre dopo tre mesi di crescita,” ha affermato Hannah Finselbach, statistico senior dell’ONS. “La caduta è stata guidata da un mese particolarmente negativo per i negozi di abbigliamento, ma i commercianti al dettaglio in generale hanno segnalato che i consumatori hanno ridotto le spese in attesa del Bilancio.”

I dati effettivi sulle vendite contrastano con un leggero miglioramento del sentiment misurato dall’indicatore di fiducia dei consumatori di GfK.