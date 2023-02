UK: inflazione rallenta più delle attese a gennaio ma resta in doppia cifra (10,1%)

A gennaio, i prezzi al consumo del Regno Unito hanno registrato una crescita anno su anno del 10,1%, rispetto al 10,5% di dicembre e al 10,3% del consensus. Su base mensile, il dato mostra una riduzione dello 0,6%, rispetto al -0,4% atteso e al +0,4% del mese precedente.

La crescita tendenziale del Cpi core, depurato dalle componenti più volatili, rallenta al 5,8% dal 6,3% di dicembre, a fronte del 6,2% previsto dagli analisti.

L’inflazione ha rallentato per il terzo mese consecutivo, pur rimanendo in doppia cifra e nettamente al di sopra del target della Bank of England, fissato al 2%. I dati hanno spingono la sterlina in ribasso a 1,208 dollari, mentre il cambio con l’euro si attesta a 0,887.