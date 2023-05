UE, von der Leyen presenta piano da €1 mld per potenziare difesa

È stato presentato oggi a Bruxelles l’“Act in support of ammunition production” (Asap), il nuovo piano Ue per produrre un milione di munizioni all’anno.

Secondo Ursula von der Leyen, presidente della Commissione UE, “contribuirà a fornire più munizioni all’Ucraina per difendere i suoi cittadini e rafforzerà anche le nostre capacità di difesa”, mobilitando “un ulteriore miliardo di euro per potenziare le capacità in tutta Europa”.

“Manteniamo la nostra promessa di sostenere l’Ucraina e il suo popolo, per tutto il tempo necessario. Ma i coraggiosi soldati ucraini hanno bisogno di attrezzature militari sufficienti per difendere il loro paese”, ha sottolineato von der Leyen.

“L’Europa – ha ricordato la presidente della Commissione europea – sta rafforzando il suo sostegno su tre assi. In primo luogo, i Paesi membri stanno fornendo” a Kiev “munizioni aggiuntive dai loro stock esistenti, con il nuovo sostegno del Fondo europeo per la pace di 1 miliardo di euro. In secondo luogo, insieme agli Stati membri, acquisteremo congiuntamente più munizioni per l’Ucraina e metteremo a disposizione un ulteriore miliardo di euro per questo. E oggi stiamo consegnando il terzo” pilastro della strategia: “aumentare e accelerare la produzione industriale di munizioni per la difesa in Europa”.