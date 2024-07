UE, via libera all’acquisizione di Encavis da parte di KKR

La Commissione europea ha dato il via libera all’acquisizione della società tedesca Encavis da parte del colosso statunitense KKR.

Questa operazione, esaminata secondo la procedura semplificata di esame della concentrazione, riguarda principalmente la gestione di asset di energia rinnovabile. Secondo la Commissione, l’acquisizione non solleverebbe problemi di concorrenza, data la limitata posizione combinata di mercato delle due società. L’approvazione è avvenuta ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni, concludendo che l’operazione notificata non rappresenta una minaccia per la concorrenza nel mercato europeo.