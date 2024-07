UE, via libera alla joint venture Kevla tra Kiwa e Adesso

La Commissione europea ha dato il via libera alla creazione della joint venture Kevla tra Kiwa Deutschland e Adesso, due società tedesche specializzate in servizi tecnologici. Questa nuova entità sarà focalizzata principalmente su servizi di elaborazione dati e hosting in Germania.

Dopo un’attenta valutazione, la Commissione ha concluso che la transazione non comporta rischi per la concorrenza nel mercato europeo. Infatti, Kevla avrà un impatto minimo nello Spazio economico europeo e le aziende coinvolte non operano né negli stessi mercati né in mercati verticalmente collegati. L’operazione è stata esaminata attraverso una procedura semplificata di controllo delle concentrazioni.