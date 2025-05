UE, tasso di disoccupazione stabile al 6,2% a marzo 2025

A marzo il tasso di disoccupazione nell’area euro si è mantenuto stabile al 6,2%, segnando un calo rispetto al 6,5% dello stesso periodo del 2024. Secondo i dati di Eurostat, anche nell’Unione Europea si è registrato un miglioramento, con un tasso di disoccupazione sceso al 5,8%, invariato rispetto a febbraio, ma in diminuzione dal 6% dell’anno precedente.

In Italia, invece, il tasso di disoccupazione ha mostrato una tendenza opposta, salendo al 6% rispetto al 5,9% registrato a febbraio. Questo dato, tuttavia, rappresenta un miglioramento rispetto al 6,9% dello stesso periodo dell’anno precedente. L’aumento del tasso in Italia potrebbe riflettere una serie di fattori economici locali che necessitano di ulteriori analisi per essere compresi appieno.