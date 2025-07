Ue e Usa verso un accordo su dazi al 15%

Secondo quanto riferito da diplomatici informati sulle trattative, l’Unione Europea e gli Stati Uniti stanno facendo progressi verso un accordo che prevedrebbe l’applicazione di una tariffa doganale del 15% sulla maggior parte delle importazioni. Questo accordo rappresenterebbe un importante passo avanti nelle relazioni commerciali tra le due potenze economiche.

Un diplomatico ha aggiunto che per le importazioni di acciaio e alluminio che superano una determinata quota, verrà applicata una tariffa più elevata, del 50%. Questa misura è volta a proteggere i mercati interni dall’eccesso di importazioni in questi settori critici.

L’Unione Europea, nel frattempo, sta preparando una serie di contromisure, nel caso in cui non si dovesse arrivare a un accordo entro la scadenza del 1° agosto. Tra queste, è previsto un pacchetto di tariffe su più di 90 miliardi di euro di beni americani, un chiaro segnale del livello di tensione che si potrebbe raggiungere in assenza di un’intesa.