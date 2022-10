Ue: è ancora record inflazione, ad ottobre a +10,7%

Inflazione record in Ue. Il tasso di inflazione annuale nell’area euro al 10,7% ad ottobre dopo il 9,9% precedente, per effetto dell’inflazione in Germania, Italia e Francia che è aumentata più del previsto, secondo i dati di Eurostat.

L’aspettativa degli analisi era che l’inflazione sarebbe aumentata nel mese che si chiude oggi a quota 10,2-10,3%. I prezzi dell’energia hanno continuato a guidare l’inflazione, ma anche i prodotti alimentari e i beni industriali importati hanno spinto i prezzi verso l’alto, anche se i servizi hanno giocato un ruolo marginale questa volta.

La BCE ha aumentato i tassi di 200 punti base negli ultimi tre mesi e ha promesso un ulteriore inasprimento già a dicembre. Ma i mercati hanno iniziato a prevedere un rallentamento dei rialzi dei tassi, dato che si profila una recessione e i prezzi del gas sono scesi dai massimi storici.