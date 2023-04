UE decarbonizza il trasporto aereo: accordo sulla ReFuelEU Aviation

I negoziatori dell’Unione Europea hanno raggiunto un accordo per decarbonizzare il settore del trasporto aereo, cercando di ridurre le emissioni di calore stimolando il mercato dei carburanti verdi per l’aviazione.

L’accordo sulla cosiddetta proposta ReFuelEU Aviation è stato raggiunto martedì a tarda notte dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Per diventare legge, la proposta deve ora essere approvata dai Paesi dell’UE, il che è di solito una formalità.

Le nuove regole prevedono che i fornitori di carburante per l’aviazione forniscano una quota minima di carburanti sostenibili per l’aviazione – o SAF – negli aeroporti dell’UE, a partire dal 2% del carburante complessivo fornito entro il 2025. Questa percentuale salirà al 6% entro la fine del decennio, prima di raggiungere il 70% entro il 2050.

Le misure prevedono inoltre che gli operatori aerei in partenza dagli aeroporti dell’UE facciano rifornimento solo con il carburante necessario per il volo, per evitare le emissioni legate al peso extra o al cosiddetto “tankering”, quando gli operatori trasportano deliberatamente carburante in eccesso per evitare il rifornimento con SAF.