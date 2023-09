UBS e la cinese ICBC valutano nuovi accordi bancari e di gestione patrimoniale

Il gruppo bancario svizzero UBS ha dichiarato martedì di aver firmato un memorandum d’intesa con la più grande banca al mondo per patrimonio, la Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), per esplorare collaborazioni in Cina e nei mercati esteri.

UBS è da tempo desiderosa di accrescere la propria presenza in Cina, che già comprende una joint venture per fondi comuni e un’attività di fondi privati, ma all’inizio dell’anno sembra aver ridimensionato i piani di espansione a causa dei venti contrari alla ripresa economica cinese e delle tensioni geopolitiche.

Secondo un comunicato di UBS, le banche esploreranno la cooperazione nella gestione patrimoniale, nella gestione dei patrimoni e nell’investment e corporate banking.