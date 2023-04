Ubp: nel 2022 Italia cresce più dei principali partner europei

Lo scorso anno il PIL italiano è cresciuto oltre le attese, con un aumento a consuntivo del 3,7%, maggiore rispetto ai principali partner europei per il secondo anno consecutivo, proseguendo così la fase di recupero post pandemia iniziata nel 2021. Così la Nota congiunturale di aprile dell’Ufficio parlamentare di bilancio (UPB), secondo cui l’incertezza si riduce nel breve termine per il sistema italiano, mentre nel medio periodo prevalgono i rischi al ribasso sulla crescita e al rialzo sull’inflazione. Oltre al conflitto in Ucraina gli elementi potenzialmente avversi riguardano in primo luogo i tempi di attuazione del PNRR, le tensioni finanziarie globali, la persistenza dell’inflazione e i rischi climatici e ambientali.

La crescita è stata sospinta in particolare dalla domanda interna privata, ossia dai consumi delle famiglie e dagli investimenti fissi lordi, e anche dalle esportazioni. Il trimestre finale del 2022 però ha registrato una lieve flessione (-0,1 per cento rispetto alla media dei mesi estivi). Nel 2022 i consumi privati sono cresciuti di quasi cinque punti percentuali rispetto al 2021. Dopo il balzo in avanti nei trimestri centrali dell’anno, la spesa delle famiglie è diminuita in misura non trascurabile in autunno (-1,6 per cento), risentendo della forte perdita di potere d’acquisto delle famiglie causata dai rincari dei prezzi.