TSMC riduce la guidance di capex: per Equita è il maggiore cliente di Technoprobe

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ha riportato risultati per il terzo trimestre sopra le attese a livello di marginalità, ma la guidance sul fatturato per il quarto vede un andamento flattish qoq ed una crescita del 29% su base annua. Equita segnala che secondo Nikkei, TSMC avrebbe ottenuto una licenza di un anno per continuare ad ordinare macchinari americani per la sua espansione in Cina, in esclusione alle restrizioni imposte la scorsa settimana.

Al contrario Applied Materials ha annunciato che il nuovo ordine esecutivo avrà un effetto negativo di circa $400mn sul fatturato ora atteso a 6,4 miliardi con un calo del 4% contro la stima precedente in parte mitigato da maggiori efficienze di supply chain. Gli analisti della Sim milanese stimano che TSMC sia il maggiore cliente di Technoprobe e che rappresenti circa 1/3 delle sales di gruppo nel 2022.