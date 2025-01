tsmc prevede una crescita dei ricavi grazie alla domanda di chip AI

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co ha annunciato previsioni di vendita trimestrali e spese in conto capitale superiori alle stime degli analisti, alimentando la fiducia che la spesa per hardware AI rimarrà solida fino al 2025.

Il principale produttore di chip per Apple e Nvidia prevede di spendere tra i 38 e i 42 miliardi di dollari per tecnologia e capacità quest’anno, fino al 19% in più rispetto alle aspettative degli analisti. Ha previsto un fatturato compreso tra 25 e 25,8 miliardi di dollari nel trimestre che si concluderà a marzo, fino al 6% sopra le proiezioni.

La solida performance di TSMC ha rafforzato l’ottimismo su un ciclo di spesa AI senza precedenti che ha portato aziende come Nvidia a nuovi livelli. L’avvento di ChatGPT ha stimolato una frenetica costruzione di datacenter negli ultimi due anni, favorendo una serie di aziende che forniscono le infrastrutture e l’intelligenza alla base del boom dell’AI.

Tuttavia, la mancanza di un’applicazione AI che generi grandi profitti finora ha alimentato preoccupazioni su una potenziale bolla. E, come gran parte dell’industria, TSMC sta affrontando incertezze derivanti da un conflitto tecnologico tra Stati Uniti e Cina che minaccia di interrompere le catene di approvvigionamento e fermare il flusso di chip in tutto il mondo. Gli Stati Uniti hanno annunciato nuove regole di controllo delle esportazioni sui chip AI per limitare la loro fornitura alla Cina.

Al di là dell’AI, TSMC rimane fortemente dipendente dall’elettronica di consumo e dagli smartphone, con Apple come maggior cliente. Le vendite di iPhone si sono dimostrate fiacche, sebbene l’industria si aspetti che le funzionalità AI mobili si espandano nel tempo, trainando il mercato più ampio.

Giovedì, l’amministratore delegato C.C. Wei ha avvertito che la crescita delle unità smartphone rimarrà low single digit nel 2025. Tuttavia, ha aggiunto che ci sarà una lieve ripresa in segmenti diversi dall’AI.

Il più grande produttore di chip al mondo ha riportato un aumento del 57% dell’utile netto, migliore delle aspettative.

Gli investitori monitorano i capex di TSMC per indizi non solo sulla domanda di chip ed elettronica, ma anche sul ritmo della sua espansione internazionale. La proiezione per il 2025 rappresenta un aumento della spesa fino al 40% rispetto al 2024.

Le tensioni geopolitiche hanno spinto TSMC a produrre all’estero. Sta pianificando più impianti in Europa con un focus sul mercato dei chip per intelligenza artificiale.

Per il 2025, TSMC ha previsto una crescita nel range medio del 20%, in linea con le stime degli analisti. I dirigenti hanno sottolineato che, nonostante un’arena degli smartphone volatile, la spesa per l’AI continuerà a guidare la crescita.