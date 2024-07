TSMC aumenta le previsioni di crescita delle vendite per il 2024

TSMC, il gigante della produzione di semiconduttori, ha annunciato un aggiornamento significativo per le sue stime di vendite per il 2024, prevedendo ora una crescita superiore al 20% in termini di dollari USA. Il Presidente e CEO C. C. Wei ha condiviso le nuove aspettative, indicando che le spese in conto capitale per il 2024 saranno comprese tra 30 miliardi e 32 miliardi di dollari, rispetto alle precedenti stime che oscillavano tra 28 miliardi e 32 miliardi di dollari.

Per quanto riguarda il terzo trimestre, TSMC prevede vendite tra 22,4 miliardi e 23,2 miliardi di dollari, con un margine lordo previsto tra il 53,5% e il 55,5%, superiore alla stima del 52,5%. Il margine operativo è previsto tra il 42,5% e il 44,5%, anch’esso sopra alla previsione degli analisti del 42,1%.

I risultati del secondo trimestre hanno mostrato un utile netto di 247,8 miliardi di NT, con un aumento del 36% su base annua, superando le stime degli analisti di 235 miliardi di NT.

Il margine lordo è stato del 53,2%, leggermente superiore al 53,1% del trimestre precedente e alle previsioni del 52,6%. Il profitto operativo ha raggiunto i 286,56 miliardi di NT, con un aumento del 42% su base annua, oltrepassando le stime di 274 miliardi di NT. Il margine operativo si è attestato al 42,5%, rispetto al 42% del trimestre precedente, e sopra al 41,5% previsto dagli analisti. Le vendite hanno totalizzato 673,51 miliardi di NT, con un incremento del 40% su base annua, superando le stime di 658,14 miliardi di NT.

In conclusione, TSMC si aspetta che il sostegno ai risultati del terzo trimestre provenga soprattutto dal settore degli smartphone e dall’intelligenza artificiale.