Trump valuta dazi fino al 25% su Messico e Canada dal 1° febbraio

Donald Trump ha dichiarato di voler imporre i dazi precedentemente minacciati fino al 25% su Messico e Canada entro il 1° febbraio, ribadendo che i due vicini dell’America stanno permettendo a troppi migranti non documentati e droghe di inondare il paese.

I piani di Trump per imporre dazi su due nazioni vitali per le importazioni di energia e auto degli Stati Uniti minacciano di scatenare una guerra commerciale tra i firmatari dell’USMCA, l’accordo successore del NAFTA negoziato su insistenza di Trump durante il suo primo mandato. L’accordo regola il flusso di $1,8 trilioni in beni e servizi commerciali, sulla base dei dati del 2022.

Canada e Messico hanno dichiarato che avrebbero reagito contro i beni americani se Trump imporrà dazi contro di loro. L’USMCA è soggetto a revisione nel 2026.

“Il Canada è un abusatore molto cattivo,” ha detto Trump, lamentandosi del flusso di fentanyl e migranti attraverso il confine nord degli Stati Uniti.

Il dollaro è salito rispetto alla maggior parte delle valute principali dopo le osservazioni di Trump, con gli investitori alla ricerca di sicurezza attraverso la valuta di riserva mondiale. Il dollaro canadese e il peso messicano sono scesi fino all’1,4% contro il biglietto verde.

C’è stato invece un certo sollievo nei mercati cinesi poiché Trump si è fermato prima di annunciare tasse immediate contro la seconda economia mondiale.

Dazi come quelli minacciati da Trump potrebbero rappresentare un “disastro” per l’industria automobilistica degli Stati Uniti e per i costruttori di auto di Detroit, che importano un numero significativo di veicoli da Canada e Messico. Stellantis importa circa il 40% dei veicoli che vende negli Stati Uniti, General Motors circa il 30% e Ford Motor il 25%, secondo un’analisi di Bernstein.

Le tasse aggiuntive colpirebbero circa $97 miliardi di componenti per auto e 4 milioni di veicoli che entrano negli Stati Uniti da quei paesi, e potrebbero aumentare i prezzi medi delle auto nuove di circa $3.000, secondo Wolfe Research.

Trump ha anche indicato che sta ancora considerando una tariffa universale su tutte le importazioni straniere negli Stati Uniti, ma ha detto di “non essere ancora pronto per questo.”