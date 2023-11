Triboo: ricavi per 57,6 milioni nei 9 mesi 2023

Il Cda di Triboo, riunitosi in data odierna sotto la Presidenza di Riccardo Maria Monti, ha esaminato l’andamento del Gruppo nei primi nove mesi dell’anno, ed ha approvato selezionati dati finanziari al 30 settembre 2023, non sottoposti ad attività di revisione.

I ricavi consolidati al 30 settembre 2023 sono pari a 57,6 milioni di euro, rispetto a 68,7 milioni registrati al 30 settembre 2022. L’EBITDA adjusted consolidato si attesta a 5,4 milioni, a fronte di 8,7 milioni del periodo di confronto. La posizione finanziaria netta di Gruppo al 30 settembre 2023 è negativa per 15,9 milioni, di cui debiti finanziari per affitti e leasing, contabilizzati in conformità al principio contabile internazionale IFRS 16, per circa 4,4 milioni. Nell’ultimo trimestre, la posizione finanziaria netta risulta in leggero miglioramento (16,3 milioni al 30 giugno 2023).

A livello di singole Divisioni, la divisione Digitale registra ricavi pari a 44,1 milioni con un EBITDA adjusted pari a 5,3 milioni, mentre la divisione Media chiude i primi nove mesi dell’anno con ricavi pari a 14,3 milioni e con EBITDA adjusted pari a 1,5 milioni.

Ai fini di una migliore valutazione interna delle performance delle singole divisioni, la logica di allocazione dei costi centrali è stata rivista, lasciando in capo alla holding Triboo S.p.A. i costi non direttamente riferibili alla gestione operativa delle divisioni, ma relativi alla struttura centrale di coordinamento e di gestione degli adempimenti relativi alla quotazione

Giulio Corno, Amministratore Delegato di Triboo, ha commentato: